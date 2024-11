CORSO DI FORMAZIONE ISS e Cemec insieme nella “Gestione delle Emorragie”: 80 professionisti coinvolti Si stima che siano necessari anche solo 2 minuti per morire a seguito di una emorragia massiva dovuta a un trauma, ma grazie a specifiche manovre il tasso di sopravvivenza sale al 91%.

Le emorragie sono la principale causa di morte negli eventi traumatici, ma grazie a specifiche manovre il tasso di sopravvivenza sale al 91%. Si stima che siano necessari anche solo 2 minuti per morire a seguito di una emorragia massiva dovuta a un trauma, spiega l'Istituto di Sicurezza Sociale, ecco il perché del corso sviluppato in collaborazione con il Cemec che coinvolge oltre 80 professionisti.

"È molto importante perché, come abbiamo fatto già sull'arresto cardiaco, cercare di mettere persone capaci di eseguire una rinnovazione cardiopolmonare in maniera molto capillare, cioè di diffondere queste informazioni, la stessa cosa avviene con le emorragie - spiega Francesco Del Corso, Responsabile Formazione Emergenza Urgenza ISS - che come con l'arresto cardiaco serve un'azione immediata già nei primi minuti. La diffusione di di queste tecniche dà la possibilità di fermare in maniera più rapida un'emorragia massiva che sarebbe altrimenti fatale".

Manovre non complesse ma fondamentali, spiega l'istruttore Cemec Emanuele Millo, che arrivano dalla formazione militare: "Il device principale che viene utilizzato in questo corso è il tourniquet, che è un presidio salvavita. Tendenzialmente la campagna Stop the Bleed vede ad oggi formati, in tutte le categorie precisamente dette, 4 milioni e più di persone in tutto il mondo e da oggi anche su San Marino siamo riusciti a portare questo corso".



"La promozione della salute e la formazione continua del nostro personale sanitario e amministrativo è uno dei tratti distintivi dell’Istituto Sicurezza Sociale – afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni - l’adesione alla campagna internazionale Stop the Bleed testimonia la nostra volontà di essere in prima linea nella lotta contro queste tragedie. La partecipazione di oltre 80 professionisti dell’ISS al corso dimostra l’importanza attribuita alla formazione e il nostro impegno verso la sicurezza dei cittadini".

Nel servizio le interviste a Francesco Del Corso (Responsabile formazione emergenza urgenza ISS) e Emanuele Millo (Istruttore Cemec)

