ISS e Regione E-R: al via il protocollo operativo per gli acquisti di farmaci e dispositivi medici

Rafforzare la capacità di acquisto dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, ampliando gli strumenti a disposizione per l’approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici e presidi sanitari. È l’obiettivo del protocollo operativo approvato nei giorni scorsi, che rafforza la collaborazione fra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna.

“Il protocollo – dice Segretario alla Sanità, Massimo Andrea Ugolini - permette all'ISS di poter partecipare alla Centrale unica di acquisto per l'acquisto di farmaci e dispositivi medici. Come sappiamo, molto spesso le sinergie e i volumi di acquisto incidono anche sui prezzi di acquisto. Quindi, in autonomia, l'Istituto per la Sicurezza Sociale potrà decidere se aderire all'acquisto tramite la centrale unica della Regione Emilia-Romagna; oppure, come ha sempre fatto fino ad oggi, agire in autonomia.

In evidenza, dunque, il valore dell'autonomia decisionale laddove l'ISS potrà valutare, caso per caso, la possibilità di fare riferimento alle procedure gestite dalla centrale di acquisto della Regione Emilia-Romagna, in particolare nei settori in cui la concentrazione della domanda favorisca condizioni economiche e contrattuali più vantaggiose: prezzo, qualità, continuità della fornitura; tempi di approvvigionamento. “Si completa un percorso, per anni in attesa della piena operatività, consentendo di programmare con maggiore flessibilità” dice il Direttore Amministrativo, Manuel Canti. Per il Direttore Generale, Claudio Vagnini: “Uno strumento utile ma anche il segno di una relazione istituzionale che continua a crescere nell'interesse dei cittadini”