Iss: ecco come deve prenotarsi per le vaccinazioni chi è guarito dal Covid

L'Istituto di Sicurezza Sociale ha avviato le prenotazioni alla vaccinazione contro il Sars-CoV-2 per i guariti dall' infezione. Quelli guariti entro il 31 ottobre 2020 compreso, possono prenotarsi per la vaccinazione e saranno somministrate due dosi di vaccino. Possono prenotarsi anche i guariti tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 compreso, a cui sarà somministrata una sola dose di vaccino. Per quelli che sono stati contagiati dal nuovo coronavirus e risultino guariti successivamente al 31 gennaio 2021, la vaccinazione sarà effettuata dopo 3 mesi dalla guarigione e comunque entro sei mesi.









L'Iss consiglia l’utilizzo del servizio on-line accessibile dalla home page dell’ISS nella sezione “Servizi On-line”, all’indirizzo https://servizionline.iss.sm/#new-4. Per prenotare è disponibile anche il servizio telefonico al numero CUP dedicato (0549 994905).