Iss: ecco i servizi disponibili al Dipartimento Socio Sanitario e l'accesso ai Centri per la Salute

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa della ripresa dei servizi del Dipartimento Socio Sanitario e dei Centri per la Salute dopo la chiusura temporanea per l’Emergenza COVID-19.

Salute Donna: dal 29 maggio sono riprese le colposcopie, controlli ecografici in sospeso; le visite per le pazienti oncologiche e le adolescenti; inserimenti e rimozione sistemi intrauterini contraccettivi, consegna esami istologici, consensi informati ecc... Lo screening per il cervicocarcinoma di I livello (HPV test e pap test) riprenderà verso la metà di giugno. Gli appuntamenti per le visite vengono presi direttamente dal Centro e non tramite CUP. Restano invariati gli orari di apertura il lunedì e mercoledì dalle 8 alle 17:30 e martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 14. Attivo anche il Centro di ascolto psicologico per la violenza di genere con accessi diretti nei casi urgenti e con colloqui telefonici. Le consulenze sono su appuntamento.

Riattivate le prestazioni psicologiche al Servizio Minori, come pure le attività logopediche fisioterapiche, idroterapiche (piscina) educative per i minori con grave disabilità che verranno implementate nella prossime settimane. Appuntamento su prenotazione telefonica.

Salute Mentale: sono ora riprese le attività istituzionali nel rispetto delle norme ancora vigenti. Viste le maggiori richieste, dalla prossima settimana aumenterà il numero di visite giornaliere, comprese le psicoterapie. Da lunedì ha ripreso l’attività anche il centro psico riabilitativo “il Libeccio” con orario e numero di utenti ridotto, sono riprese inoltre parzialmente le attività del servizio sociale e dalla prossima settimana riprenderà anche il trasporto degli utenti con la sanificazione delle autovetture.

Le attività del Servizio Territoriale Domiciliare sono riprese a pieno regime, permangono chiusi i centri diurni dedicati alle persone anziane. Riaprirà invece progressivamente il Centro diurno LE MANI per persone con disabilità, secondo i protocolli emanati che prevedono piccoli gruppi (massimo 5 persone) per evitare assembramenti nella struttura.

Ripresa parziale infine delle attività dei tre Centri per la Salute di Serravalle, Borgo e Murata. Oltre ai Centri, sono sempre rimasti aperti gli ambulatori decentrati di Città e Fiorentino, mentre restano per ora ancora chiusi gli ambulatori periferici di Faetano, Chiesanuova, Montegiardino (sino al 30 Giugno) e Acquaviva (riapertura prevista dalla prossima settimana).

Restano invariati i servizi on-line attivati durante l’Emergenza, come la richiesta di ricetta dal sito dell’ISS (www.iss.sm).

