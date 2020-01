Iss entra in Fiaso: ds Morini, "Si va a colmare un certo isolamento" San Marino e Santa Sede nella federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane

La Repubblica di San Marino e la Santa Sede entrano in Fiaso, la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere. Ciò è stato possibile attraverso una modifica dello statuto della stessa Fiaso che ha così permesso l'entrata dell'Istituto per la sicurezza sociale di San Marino e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Per Mara Morini, direttore sanitario dell'Iss, si tratta di una "occasione importante" perché "si va a colmare un certo isolamento".

"San Marino sviluppa reti cliniche con la Romagna, l'Emilia e le Marche - aggiunge - Con Fiaso si entra in un sistema più vasto, in modo tale che ci si può confrontare con un contesto epidemiologico e sociale simile come quello italiano". L'Iss ha aderito al Laboratorio di formazione e benchmarking per il community building e la tutela della salute, che ha l'obiettivo di rafforzare le capacità di intervento delle aziende sanitarie territoriali nel campo del community building nelle strutture come le Case della salute, dove si tenta di coniugare la presa in carico sanitaria e socio-sanitaria con le nuove criticità e fragilità.



