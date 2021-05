COVID19 Iss: flash mob di medici e sanitari per vaccinazione "obbligo morale"

Iss: flash mob di medici e sanitari per vaccinazione "obbligo morale".

Medici, infermieri, personale sanitario insieme per ribadire la necessità di vaccinarsi. "Un obbligo morale" scrivono, Per questo alle 13.15 si sono ritrovati all'ingresso dell'Ospedale di Stato con una rappresentanza di professionisti, per un flash mob silenzioso per dar voce al "senso di responsabilità che la nostra professione richiede, a salvaguardia della salute della collettività sammarinese".

"Attenendoci al nostro codice etico e deontologico, scrivono, lavorando in una struttura pubblica a contatto con pazienti acuti, cronici e fragili, abbiamo aderito con forte senso civico e di responsabilità alla campagna vaccinale fortemente raccomandata dalle evidenze scientifiche a livello mondiale, per superare la pandemia da Covid 19". L'iniziativa arriva all'indomani del rinvio della ratifica in aula del Decreto n 85 che all'articolo 14 tratta proprio la vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario.

