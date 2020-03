Iss: Francesca Mularoni nuovo direttore generale facente funzione

Iss: Francesca Mularoni nuovo direttore generale facente funzione.

È Francesca Mularoni il nuovo direttore generale facente funzione dell'Iss. La conferma arriva dalle istituzioni sanitarie. Già presidente della Commissione controllo finanza pubblica, è operativa da questa mattina e darà un contributo all'operatività del Comitato Esecutivo. Rimarrà in carica non oltre la fine dell'emergenza. Mularoni, che ha un contratto di collaborazione, devolverà il 30 per cento del compenso alla gestione di questa fase emergenziale.



I più letti della settimana: