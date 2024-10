Iss: giornata dedicata alla prevenzione, open day in cardiologia e contro il papilloma virus

Nel video l'intervista a Roberto Bini, primario Uoc Cardiologia Iss.

Restano ancora oggi la prima causa di morte le malattie cardiovascolari, per questo occorre spingere sulla prevenzione primaria. E San Marino, chiusa la Settimana del Cuore, prosegue nell'opera di sensibilizzazione verso i cittadini per il necessario accesso alla diagnosi precoce. Promosso dalla Uoc Cardiologia dell'Istituto Sicurezza Sociale, un open day, quindi senza la necessità dell'impegnativa del medico curante, per visite specialistiche mirate a prevenire il rischio cardiovascolare nella fascia d'età compresa tra i 45 i 55 anni. Capifila dell'iniziativa, nell'ambito della Giornata Mondiale del Cuore, gli Ospedali Bollini Rosa di cui l'Iss fa parte da diversi anni.

Altro fronte ma di altrettanto fondamentale importanza la prevenzione contro il virus HPV. Oggi il primo dei due open day per la vaccinazione effettuata al Centro Salute Donna dell'Iss al Centro Atlante. Una opportunità rivolta a tutte le assistite nate dal 1998 al 2009, e agli assistiti nati dal 2006 al 2009. Il Papilloma Virus è causa di una infezione molto diffusa e tra i principali fattori di rischio di gravi patologie, come i tumori del cavo orale e degli organi genitali, sia femminili sia maschili. Per questo la copertura garantita dal vaccino è l'arma di protezione più efficace. Seguirà una serata informativa in programma il 27 novembre, preludio del secondo open day già fissato per il 4 dicembre. In gioco la salute delle giovani generazioni, vietato non tenerne conto.

