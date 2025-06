Iss, i nuovi vertici si presentano: tracciate le linee guida dei rispettivi incarichi

Nel video le interviste a Claudio Vagnini, Direttore Generale Iss; Stefano Bertolini, Direttore Sanitario Iss; Manuel Canti, Direttore Amministrativo Iss.

Stimoli e sfide per segnare un nuovo corso: i nuovi vertici Iss si presentano e tracciano le linee guida dei rispettivi incarichi. E' il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni ad accogliere ed introdurre i membri del nuovo Comitato Esecutivo. "Si parte da un'ottima base: colpisce la sintesi nel tentare di rispondere ai bisogni nell'ambito del welfare, per me è un valore aggiunto – osserva il Direttore Generale Claudio Vagnini, medico da più di 40 anni con esperienza dirigenziale nella sanità pubblica a Ferrara e Modena. Orgoglioso dell'incarico assunto, fissa le priorità: rafforzamento dell'assistenza di prossimità in stretta relazione con i servizi ospedalieri, umanizzazione delle cure, attenzione ai fragili, prevenzione, impulso alla comunicazione e all'ascolto degli operatori e dei cittadini: “Troverete la mia porta sempre aperta” - assicura. "Io sono decine di anni che lotto per far sì - aggiunge - che le persone capiscano che comunque il sistema parte dal territorio, con i medici di base, l'infermieristica domiciliare, gli assistenti sociali. Poi passa all'ospedale nel momento in cui c'è una necessità, un'urgenza o qualcosa di specifico, per tornare poi sul territorio. Il sistema deve avere una continuità di assistenza. L'importante è non lasciare la gente da sola, non lasciarli senza risposta. È lì che si creano i malumori e i malesseri. Quando parliamo di tempi d'attesa particolarmente lunghi, di difficoltà alla risposta sulle strutture residenziali e territoriali, è qualcosa su cui si deve lavorare e fare in modo che il sistema giri diversamente. Ma qui ci sono già le basi per poter fare un lavoro di grandissimo livello".

Oncologo proveniente dalla sanità pubblica lombarda, 38 anni di professione affrontata senza rinunciare all'uso dell'ironia, Stefano Bertolini crede molto nel rapporto medico-paziente. "Io delle idee le ho, perché mi sono documentato nei mesi scorsi, per far crescere l'ISS. L'ISS deve diventare qualcosa di importante, - osserva il Direttore Sanitario - visibile e ben chiaro nella penisola italiana. Questa è una struttura, un'organizzazione che ha un valore che in Italia nessuno immagina che possa esistere, perché la sanità in Italia arranca molto. Voi avete una sanità fantastica, che rispetta il modello organizzativo del 1955, continuate a dare tutto a tutti in modo assolutamente gratuito, senza discriminazioni. È una cosa fantastica, bisogna mantenere questo tipo di livello e di assistenza".

Valorizzare le prestazioni, facendo quadrare i conti: dopo 9 anni alla guida della Funzione Pubblica, Manuel Canti trasferisce competenza e rigore nell'amministrazione dell'Istituto con obiettivi chiari. "Ci sono delle tematiche che ritengo che siano comunque di comune interesse. Dove si può fare sistema, - sottolinea il Direttore Amministrativo - dove si possono creare sinergie. Sono tematiche legate alla gestione del personale, all'innovazione tecnologica. Una tematica molto rilevante è quella della valorizzazione della prestazione sia individuale, sia delle singole sottostrutture organizzative, quindi vari uffici, le varie unità organizzative complesse e semplici dell'Istituto. Quindi su questi temi si può fare una maggiore azione sinergica. Ovviamente ciascun ente ha le sue peculiarità, l'Istituto non è la pubblica amministrazione, però ci sono tematiche sulle quali una gestione maggiormente trasversale, maggiormente omogenea, credo possa portare benefici per tutte le strutture che vanno a comporre il settore pubblico allargato".

In chiusura, il saluto di Francesco Bevere: “Sono orgoglioso – dice – di aver condotto una comunità scientifica di così alto livello”, ringraziando - ricambiato - il Segretario Mularoni per il percorso condiviso.

