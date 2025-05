SANITÀ ISS, il 1° giugno termina l'incarico di Francesco Bevere: “Il lavoro svolto in questi tre anni proseguirà” “L'esperienza a San Marino – sottolinea – è stata solida e mi ha arricchito molto grazie anche all'incontro con persone meravigliose”.

Francesco Bevere è pronto a lasciare la guida dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. A tre anni dall'inizio del mandato il 1° giugno termina ufficialmente l'incarico: “L'esperienza a San Marino – sottolinea – è stata solida e mi ha arricchito molto grazie anche all'incontro con persone meravigliose che hanno consentito di raggiungere risultati anche normativi e di riorganizzazione avanti nel tempo".

"Abbiamo saltato un periodo abbastanza lungo - aggiunge - l'ultimo atto di riorganizzazione era di 11 anni fa, circa. Quindi il personale ha fatto uno sforzo notevole anche a seguire questo balzo in avanti. L'Europa è il faro che guida, attraverso le Segreterie di Stato competenti, le attività anche della sanità. Quindi guardiamo avanti e siamo certi che tutto il lavoro che abbiamo svolto in questi tre anni, tutti insieme, perché la caratteristica è stata quella del massimo coinvolgimento, proseguirà implementando il nuovo decreto di riorganizzazione e i suoi contenuti, come già stiamo facendo, e guardando verso l'Europa".

Nel servizio l'intervista a Francesco Bevere (Direttore generale ISS)

