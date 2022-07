ISS: il governo lavora per far entrare l'Istituto nel circuito delle assicurazioni italiane

L'Iss si candida ad entrare nel circuito italiano delle assicurazioni sanitarie. La struttura ospedaliera sammarinese si mette al lavoro per aprire rapporti di convenzione con i principali gruppi assicurativi e lo fa con una delibera del Congresso di Stato che attiva un contratto di collaborazione con l'avvocato Luigi Panphili. E' la prima volta che si avvia questo iter e all'interno dell'Istituto – secondo le verifiche del Comitato esecutivo- non c'è l'expertise necessaria.

Nasce così la collaborazione con l'esperto di diritto sanitario Panphili. L'obiettivo è garantire la possibilità di accesso alla struttura ospedaliera sammarinese, in regime privatistico, a pazienti coperti da assicurazione, provenienti dall'estero. “L’obiettivo che il governo e la Segreteria si sono posti è quello di garantire l’universalità e la gratuità delle cure – ha dichiarato Ciavatta – e per fare questo abbiamo la necessità di mantenere una sostenibilità dal punto di vista economico. La possibilità di attrarre pazienti a pagamento da fuori è uno degli elementi che ci può garantire questo” Come conseguenza positiva la delibera è l'aumento della casistica per i medici del Titano.

“Andiamo in questa direzione nel tentativo di inserirci in un circuito di competizione tra le strutture sanitarie, competizione dalla quale non possiamo esimerci se vogliamo continuare a garantire i servizi che stiamo prestando ai nostri concittadini” ha concluso Ciavatta. Nel video in collegamento Roberto Ciavatta, Segretario Sanità.