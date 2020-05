BILANCIO ISS: in calo gli infortuni sul lavoro e le giornate di malattia nel 2019

Calano gli infortuni sul lavoro, e di conseguenza anche il numero dei giorni di malattia erogati. E' quanto emerge dall'analisi dei dati ISS in materia di Sicurezza sul Lavoro e della Medicina Legale e Fiscale.

Nel dettaglio, riconosciuti 351 infortuni lo scorso anno, sul totale di 399 casi denunciati contro i 416 del 2018 (e i 476 del 2017). Le giornate di malattia sono 7.481, 421 in meno dal 2018 (7.902). In un anno si registra inoltre un aumento dei controlli: oltre 200 in generale le verifiche ispettive svolte, a cui si aggiungono i 577 interventi di vigilanza sui cantieri edili (erano stati 463 nel 2018). Nel 2019 non ci sono stati incidenti mortali (1 caso nel 2018, 1 caso nel 2017).

L’emergenza sanitaria – fa infine notare l'Iss – ha certamente modificato ma non impedito lo svolgimento dell’attività di controllo, svolta in sinergia con la Protezione Civile. In aggiunta all'attività di verifica sul campo, a marzo 2020, 18 i sopralluoghi in aziende per l’avvio alla produzione, 4 i controlli nei cantieri, 2 le indagini per infortuni sul lavoro.



