SANITÀ Iss: in vista cambio ai vertici. E il primario di Chirurgia Landolfo va verso l'aspettativa Riorganizzazione in vista anche per il Comitato esecutivo

C'è aria di novità all'Ospedale di Stato del Titano: si prospetta un ricambio nei ruoli apicali e non solo. L'Iss ha bisogno di rinforzi e per questo ha già aperto otto concorsi per medici specialisti e farmacisti, pubblicati sul proprio sito. Le candidature in crescita fanno ben sperare e sembrano ormai lontani i tempi – ante 2022 – in cui questi bandi andavano deserti.

Dovrebbe temporaneamente lasciare il suo posto, Giovanni Landolfo, primario di Chirurgia e Direttore del dipartimento ospedaliero. Lo storico medico, a San Marino da quasi 20 anni, avrebbe fatto richiesta di aspettativa, che presumibilmente partirebbe da giugno e non sarebbe di breve corso. Per ora l'Iss e il diretto interessato non commentano la notizia. Per sostituirlo le ipotesi sono il ricorso a una risorsa interna, ad interim, o la pubblicazione di un bando.

Nel reparto di Ginecologia rassegna le dimissioni Maurizio Filippini, dopo 36 anni di servizio: in una lunga lettera spiega che la decisione è frutto di profonde riflessioni e ringrazia colleghi e pazienti. Dopo il pensionamento di Miriam Farinelli, poi, dal primo gennaio ha preso servizio come primario Antonino Lo Re.

Per sostituire Laura Viola alla guida della Pediatria è invece in arrivo Nicola Ranieri, che sostituirà Elisabetta Muccioli, primaria ad interim.

Riorganizzazione in vista, dicevamo, anche per il Comitato esecutivo Iss. Confronto politico sulla permanenza del direttore generale Francesco Bevere, legato all'ospedale da una formula contrattuale 3+2. Finito da poco il triennio, le parti politiche ragionano su una chiusura anticipata del biennio finale, mantenendo un rapporto di consulenza esterna. Il nome che circola come possibile sostituto è Claudio Vagnini, già direttore generale dell'ospedale di Modena.

Nel risiko delle nomine il direttore amministrativo e quello sanitario: sia per Marcello Forcellini che per Sergio Rabini il mandato quinquennale scadrà a inizio estate. Stando ai rumors il candidato nel primo caso è Manuel Canti, attuale direttore della Funzione Pubblica. Alla direzione sanitaria si gioca il posto, pare, Alessandro Stefano Bertolini, già direttore del dipartimento Area Medica dell'ospedale di Sondrio. In lizza con lui – secondo indiscrezioni - Paolo Canzi (già responsabile del Servizio di Otorinolaringoiatria all'Iss), Ivonne Zoffoli (già direttrice Dipartimento ospedaliero Iss) e Giorgio Martelli (direzione tecnica – direzione medica dei Presidi dell'Usl Romagna).

