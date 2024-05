SAN MARINO Iss: inizia la ristrutturazione del reparto di Oncologia; Pediatria spostata al 6° piano

Il reparto di Oncologia dell'Ospedale di Stato verrà completamente ristrutturato. Entro fine maggio l'inizio dei lavori, per averlo pronto a fine anno. A comunicarlo una nota dell'Iss che spiega come, per ampliare gli spazi dedicati ai pazienti oncologici, il reparto verrà temporaneamente spostato nel reparto di Pediatria che, per i circa sei mesi di lavori, potrà contare sugli spazi a disposizione al 6° piano, di fronte agli ambulatori pediatrici.

La ristrutturazione sarà possibile anche grazie al contributo dell’Aslem, a cui vanno i ringraziamenti anche del segretario alla Sanità Mariella Mularoni e del direttore delle Attività sanitarie Sergio Rabini. Che specifica: “La ristrutturazione, come spesso accade, comporterà dei temporanei cambiamenti, ma non ci sarà la riduzione di alcun servizio”.

