Iss: "nessuna badante in regola allontanata dall'Ospedale"

L’Iss, che dalla scorsa settimana ha potenziato l'assistenza notturna in Ospedale, spiega che questo riguarda le degenze di Medicina e Geriatria e prevede un turno notturno aggiuntivo con operatori socio sanitari o all’occorrenza con personale infermieristico. Si tratta, sottolinea una nota, di una decisione conseguente anche alle nuove disposizioni normative che hanno modificato i requisiti per lo svolgimento dell’assistenza privata integrata non sanitaria, le cosiddette “badanti". Il potenziamento dell’assistenza, si legge, integra l’attivazione del servizio di vigilanza notturna che ha la funzione principale di vigilare sugli ingressi in Ospedale e che consente anche di garantire la presenza nella struttura - al di fuori degli orari di visita - solo ai soggetti autorizzati. A tal proposito, dopo le dichiarazioni del comitato civico #rispetto, l’ISS assicura che nessuna “badante in regola con i requisiti previsti dalle norme vigenti è stata allontanata dall’Ospedale".