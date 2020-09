COVID-19 ISS: norme e indicazioni per i test su base volontaria La Protezione Civile di San Marino ringrazia in una nota la RTV per il servizio svolto durante la pandemia. In italia intanto 1.640 nuovi casi ma è record di tamponi: 103.696

Sale l'incremento dei contagi da coronavirus in Italia ma con record di tamponi effettuati: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.640 nuovi casi, dunque circa 250 più di ieri, con però 103.696 tamponi, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza e oltre 16mila in più di martedì. In aumento anche l'incremento delle vittime: 20 oggi e in nessuna regione si registrano zero casi.

In Emilia Romagna 101 positivi su oltre 10.000 tamponi refertati. Dei nuovi casi 50 sono asintomatici e l'età media è di 46 anni. A Rimini 8 contagi in più di ieri di cui 3 asintomatici. A seguito di test effettuato fuori regione, è emersa la positività di uno studente di scuola media superiore che frequenta un istituto della provincia di Rimini.

A San Marino l'ISS comunica norme e indicazioni per i test su base volontaria. Per le aziende interessate a sottoporre all'indagine il proprio personale oppure i singoli cittadini, le modalità per effettuare il test sono duplici: ci si può rivolgere all'Istituto per la Sicurezza Sociale oppure alle aziende accreditate dall’Authority sanitaria. Il costo del servizio è gratuito per gli assistiti ISS che non siano ancora stati sottoposti al test mentre costa 15 euro per i datori di lavoro che vogliano sottoporre a test sierologico il proprio dipendente per la prima volta ed ha infine un costo di 20 euro per l’assistito ISS che intenda ripetere il test sierologico e per il datore di lavoro che intenda farlo ripetere al proprio dipendente.

Infine in una lettera indirizzata al Dg Carlo Romeo, la Protezione Civile di San Marino ringrazia la Radiotelevisione di Stato per la disponibilità e il servizio reso durante l'emergenza sanitaria. "Forti - prosegue la nota - dell'esperienza maturata in questi mesi difficili".



