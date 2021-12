Iss, nuove regole per l’accesso all’Ospedale di Stato. Sospese le visite ai degenti

Valutato l’elevato acuirsi dei contagi da Covid-19, l’Istituto per la Sicurezza Sociale ha previsto nuove disposizioni per l’accesso all’Ospedale di Stato. Le restrizioni, in vigore dal 20 dicembre, sono temporanee e finalizzate a tutelare la struttura sanitaria. Per questo sono state temporaneamente sospese le visite ai pazienti ricoverati. Uniche eccezioni quelle autorizzate dal Direttore dell’Unità Operativa interessata nei confronti di un familiare per motivate ed evidenti esigenze. Disposta anche la chiusura delle entrate secondarie: in ospedale si entra solo dall’ingresso principale o da quello degli ambulatori specialistici, muniti di green pass.

Riorganizzati inoltre i servizi sanitari e socio sanitari. Gli uffici amministrativi a contatto con il pubblico ridurranno i contatti in presenza con gli utenti.

L'Iss informa infine che è stato riattivato anche il supporto psicologico telefonico: gli Psicoterapeuti dell’Unità di Salute Mentale dell’ISS, saranno operativi dal 23 dicembre, tutti i giovedì dalle 10 alle 11 telefonando al numero 331 6872215.