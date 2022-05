ISS: nuovo evento formativo in Ospedale. Focus sulla “nutrizione enterale”

Folta partecipazione, nel pomeriggio, ad un Congresso organizzato dall'ISS, con il patrocinio della Segreteria Sanità e la collaborazione dell'Associazione Italiana Formazione Professioni Sanitarie. Focus sugli aspetti clinici e gestionali della “nutrizione enterale”: quella effettuata tramite una sonda. Tema molto tecnico, per una platea di professionisti della Sanità. Oltre 50 i presenti; anche da oltreconfine. Per un evento per il quale è prevista la concessione di crediti formativi.

