SALUTE ISS, oltre 300 studenti fanno pratica di rianimazione cardiopolmonare Settimana del Cuore: al centro la prevenzione delle malattie cardiovascolari

Oltre 300 studenti delle scuole e medie e delle superiori fanno pratica di rianimazione cardiopolmonare. Tanti appuntamenti formativi organizzati dall' Iss nella Settimana del Cuore dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Tanti appuntamenti formativi organizzati dall'Iss, che hanno visto protagonisti i ragazzi, impegnati nell'apprendimento delle manovre di primo soccorso e imparato ad utilizzare il defibrillatore.

Durante tutta la settimana sono in programma corsi per il personale delle Forze dell’Ordine, per volontari e laici, ma anche retraining e momenti informativi. Altro aspetto che hanno approfondito gli studenti è come funziona l'emergenza e la chiamata al 118.

Nel video l'intervista a Mariella Mularoni, Segretario alla Sanità

