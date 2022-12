SANITÀ Iss: oltre 4.400 chiamate alla Cot in un solo giorno Difficile garantire un servizio efficiente con questi numeri; ricordata la possibilità, per questioni “prioritarie o urgenti”, di recarsi direttamente dal proprio medico

Iss: oltre 4.400 chiamate alla Cot in un solo giorno.

Più di 4.400 chiamate, di cui circa 3.700 con numeri unici, alla Centrale Operativa Territoriale in un solo giorno. È quanto accaduto lunedì 5 dicembre, scrive l'Iss in un comunicato stampa. Un numero, il più alto dall'istituzione della Cot - partita il 10 maggio 2021 -, che ha reso molto difficile poter garantire un servizio efficiente. L'Iss ricorda che il centralino consente di mantenere in attesa al massimo 20 chiamate, per un tempo non superiore ai 40 minuti; dopodiché una voce invita a richiamare in un altro momento. L'Iss inoltre specifica che al cittadino non è vietato recarsi direttamente dal proprio medico per questioni ritenute “di carattere personale, prioritarie o urgenti che, dunque, non necessitano di una prenotazione ordinaria” attraverso la Centrale Operativa Territoriale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: