ISS, Oncologia: rientrano le dimissioni di Mario Nicolini

Sono rientrate le dimissioni di Mario Nicolini per l'Oncologia. Oggi è stato firmato anche un accordo proprio in questo ambito tra ISS e Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena per scambio di prestazioni diagnostiche e terapeutiche.

Nel video l'intervista al Segretario alla Sanità Mariella Mularoni.

