ISS: presentato lo studio congiunto con l'Università di Ferrara sulle correlazioni genetiche dell'infezione

Presentato questa mattina lo studio che l'ISS sta portando avanti insieme all'Università di Ferrara per arrivare a tracciare profili genetici refrattari all'infezione da covid. Si tratta del primo studio di questo tipo a livello internazionale vista la possibilità, che solo un territorio come San Marino riesce ad offrire, di poter studiare contesti familiari. Oltre 800 le persone coinvolte.

La ricerca è partito sul finire della prima ondata pandemica dello scorso anno e si pone l’obiettivo di identificare i fattori genetici che possono influenzare l’infezione da covid, con i risultati previsti per settembre. Intanto per quanto riguarda la situazione contagi in territorio non risultano nuovi casi nelle ultime 24 ore, San Marino continua ad essere covid free.

L'intervista a Michele Rubini (Professore dipartimento neuroscienze e riabilitazione Università di Ferrara)