COVID ISS: presentato lo studio congiunto con l'Università di Ferrara sulle correlazioni genetiche dell'infezione La ricerca scientifica si pone l’obiettivo di identificare i fattori genetici che possono influenzare l’infezione da Sars CoV-2

Presentato questa mattina lo studio che l'ISS sta portando avanti insieme all'Università di Ferrara per arrivare a tracciare profili genetici refrattari all'infezione da covid. Si tratta del primo studio di questo tipo a livello internazionale vista la possibilità, che solo un territorio come San Marino riesce ad offrire, di poter studiare contesti familiari. Lo studio, partito a novembre 2020, ha coinvolto un campione rappresentativo di 823 sammarinesi, tutti maggiorenni, e si differenzia da altre ricerche di questo tipo in quanto non prende in considerazione le sole persone positive ma anche coloro che pur convivendo con casi covid non hanno contratto il virus.

"Questo studio è stato possibile farlo a San Marino - spiega l'infettivologo Massimo Arlotti - grazie alle modalità con cui è avvenuta la gestione dell'epidemia, soprattutto nella prima ondata ma anche nella seconda. Qui è possibile entrare all'interno dei nuclei familiari e provare a capire se ci sono fattori genetici per cui qualcuno si è contagiato e altri invece, pur essendo esposti allo stesso rischio non lo hanno fatto".

"L'obiettivo è individuare un pannello di fattori genetici - aggiunge Michele Rubini, professore dipartimento neuroscienze e riabilitazione Università di Ferrara - che danno aiuto, in senso di refrattarietà, all'infezione da coronavirus. Ma poiché nessuno di essi è da solo informativo, il vero obiettivo è trovare un algoritmo che ci generi uno score che descriva quindi il profilo genetico, non solo il singolo risultato di esame. In modo che con questo score si possa dare davvero una valutazione individuale che uno può considerare nella sua capacità di essere refrattario oppure più propenso a infettarsi".

I risultati definitivi della ricerca dovrebbero arrivare entro settembre. Invece per quanto riguarda la situazione contagi, nessun nuovo caso in Repubblica nelle ultime 24 ore. San Marino quindi continua ad essere covid free.

Nel servizio le interviste a Massimo Arlotti (Infettivologo ISS) e Michele Rubini (Professore dipartimento neuroscienze e riabilitazione Università di Ferrara)

