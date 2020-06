SANITÀ ISS: prosegue con successo il servizio di ricette online Lanciato durante l'emergenza coronavirus, nello scorso mese ha riguardato quasi il 10% del totale

Presentato i primi giorni di aprile nel pieno dell'emergenza covid, il servizio online di ricette sul sito dell'ISS sta riscuotendo sempre più successo. Nel primo mese (aprile) sono state 2.472 le richieste, di cui 2.291 evase mentre 181 sono state quelle poi annullate. Il totale di quelle evase dal servizio Farmaceutico nello stesso periodo (6-30 aprile) è stato di 33.519. Il servizio on-line ha quindi ha riguardato il 7,4%. A maggio le richieste via web sono state 2.129, 57 quelle poi annullate, su un totale di 23.212. Per Maggio quindi l'on-line ha riguardato il 9,2%. Il servizio permette di ridurre file e costi ma sono diverse le segnalazioni arrivate da persone anziane, che magari non hanno figli o familiari che possano aiutarli, a cui la procedura di rinnovo risulta complicata. In questi casi restano sempre attivi i servizi ordinari dell'ISS.

Per accedere al portale web delle richieste bisogna digitare nella barra di ricerca “servizionline.iss.sm”. A questo punto si viene indirizzati in una schermata in cui selezionare “Richiesta centro sanitario”. Successivamente si aprirà la pagina dove inserire i campi obbligatori: codice ISS, Nome, Cognome, Tipo di Richiesta ed eventuale mail, e poi basterà solo confermare la richiesta e annotarsi il codice che verrà fornito.

Inserendo l'indirizzo email, le informazioni sullo stato della richiesta arriveranno automaticamente nella posta elettronica indicata. In ogni caso sarà possibile comunque consultare lo stato di avanzamento selezionando nella pagina iniziale “verifica stato richiesta” e inserendo il codice ISS e il codice richiesta.



