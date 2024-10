SANITÀ ISS protagonista al Congresso nazionale della Società Italiana di Tabaccologia La partecipazione attiva dei professionisti dell'ISS, evidenzia il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni, dimostra ancora una volta le competenze e l'esperienza acquisita nel contrasto al tabagismo.

“Tabacco e non solo: i problemi, le soluzioni” è il titolo della due giorni di lavoro per riflettere sulle politiche di contrasto al fumo, con una particolare attenzione ai danni derivati dal tabagismo ed un confronto sui nuovi prodotti a base di nicotina. Il Congresso, organizzato a Rimini a cui partecipa anche l'Istituto per la Sicurezza Sociale, si propone di esplorare le ultime novità in termini di prevenzione, diagnosi e trattamento del tabagismo e delle malattie correlate, come i tumori legati al fumo. Particolare attenzione ai temi rilevanti per i giovani e per le persone più vulnerabili, oltre che alla prevenzione del fumo passivo, alla gestione dei costi sanitari e alla possibilità di incrementare la tassazione sul tabacco.

"Partecipiamo con due relazioni di due colleghe medici - spiega Enrico Rossi, Direttore della UOC Geriatria - e una terza collega infermiera. Proprio quest'ultima partecipazione la riteniamo un elemento fondamentale nella formazione della sanità di San Marino".

La partecipazione attiva dei professionisti dell'ISS, evidenzia il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni, dimostra ancora una volta le competenze e l'esperienza acquisita nel contrasto al tabagismo. A San Marino, aggiunge, stiamo investendo in programmi avanzati e terapie innovative.

Nel servizio l'intervista a Enrico Rossi (Direttore della UOC Geriatria)

