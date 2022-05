Iss: riunione Commissione vaccini. Vaiolo scimmie, direttore Spallanzani: "Quarantena non serve"

A San Marino la Commissione vaccini è tornata a incontrarsi. Una riunione interlocutoria, senza decisioni, che ha affrontato la questione quarta dose, in particolare per fragili e over 80, con l'obiettivo di dare una spinta alle vaccinazioni, finora molto scarse. Altre riunioni sono previste poi per fare il punto in vista di possibili recrudescenze in autunno. In Italia il bollettino odierno del Covid parla di altre 20.322 infezioni, con un tasso di positività al 10% e 94 decessi. Ancora in calo i ricoveri. Secondo il monitoraggio della Fondazoine Gimbe, nel periodo 18-24 maggio, si è registrato un netto calo dei contagi (-30%) e una diminuzione dei ricoveri in Terapia Intensiva (-14%) e nei reparti ordinari (-16%).

Novità intanto sul fronte vaiolo delle scimmie: oggi il primo contagio in Emilia-Romagna, a Bologna. Segnalate altre due infezioni a Milano e Verona, che portano a 9 il totale nella Penisola. Tutti in condizioni non preoccupanti. Nel mondo invece se ne contano 219, escludendo i Paesi in cui la malattia è endemica. La maggior parte è stata rilevata in Spagna, Portogallo e Regno Unito. Si sospetta che uno degli eventi che potrebbe aver avviato il focolaio sia stato la festa che ha riunito quasi 100mila persone a Maspalomas, a Gran Canaria, dal 5 al 15 maggio. Mentre una nuova circolare di aggiornamento sull'infezione emanata dal Ministero della Salute italiano valuta la possibilità di vaccinare i contatti ad alto rischio, come gli operatori, e di far scattare la quarantena in determinate circostanze. Ma per il direttore generale dello Spallanzani Francesco Vaia “bisogna superare il concetto di quarantena, che per il vaiolo delle scimmie non serve. Deve essere isolato solo chi è malato – spiega – altrimenti è il Medioevo”.