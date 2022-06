Il cruscotto dell'Istituto Sicurezza Sociale continua a rilevare un trend in salita: si registra un aumento dei positivi attivi al Covid, che sono 412 (+30 rispetto a ieri), di cui 55 rilevati nelle ultime 24 ore. Calano di un'unità i ricoveri e vanno a un totale di tre, di cui nessuno in terapia intensiva. Crescono anche i pazienti seguiti al proprio domicilio: sono 409 (+31). Si contano 25 nuove guarigioni. Non si registrano nuovi decessi.