TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
09:33 Iss: San Marino entra per la prima volta nell'European Palliative Care Atlas 2025 dell'OMS 08:38 La Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo, "È stato un atto di aggressione" 07:35 Recuperato il corpo dell'uomo precipitato dal Passo delle Streghe: è un 38enne del Ferrarese 01:24 Nanni: "Ci servirà per le prossime partite", Salicioni: "L'esordio una bella emozione", Colombo: "Dobbiamo giocare come nella ripresa" 01:14 Cevoli: "Ci vuole più cattiveria in queste partite", De Leo: "Molto soddisfatti"
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Iss: San Marino entra per la prima volta nell'European Palliative Care Atlas 2025 dell'OMS

Spicca l'alto tasso di servizi sul Titano, pari a 5,90 per 100.000 abitanti e la capillarità della presenza grazie a un team dedicato all’assistenza domiciliare

10 set 2025
Iss: San Marino entra per la prima volta nell'European Palliative Care Atlas 2025 dell'OMS

Arriva un riconoscimento internazionale per i servizi di cure palliative dell’ISS. San Marino entra per la prima volta nell'European Palliative Care Atlas 2025 dell'OMS. L'analisi del prestigioso “atlante”, condotta  tra ottobre 2024 e marzo 2025, evidenzia risultati significativi per il sistema sanitario sammarinese, e in particolare un alto tasso di servizi (pari a 5,90 per 100.000 abitanti, un valore di molto superiore alla media europea). Altro punto di forza, l’integrazione sistemica dei servizi e la capillarità della presenza, ottenuta grazie alla presenza di un team dedicato all’assistenza domiciliare. 

Circa 150 i pazienti e le famiglie presi in carico, con una tendenza di continua crescita. Ad oggi, 46 sono seguiti quotidianamente dal gruppo. "L'istituzione dell'Unità di Medicina del Dolore e Cure Palliative nel 2023 - ricorda il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. testimonia la nostra visione strategica". "È mia intenzione continuare su questa strada già avviata con successo - aggiunge il Direttore Generale Claudio Vagnini - per assicurare cure palliative integrate e accessibili a tutti i cittadini".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità