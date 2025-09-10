CURE PALLIATIVE Iss: San Marino entra per la prima volta nell'European Palliative Care Atlas 2025 dell'OMS Spicca l'alto tasso di servizi sul Titano, pari a 5,90 per 100.000 abitanti e la capillarità della presenza grazie a un team dedicato all’assistenza domiciliare

Iss: San Marino entra per la prima volta nell'European Palliative Care Atlas 2025 dell'OMS.

Arriva un riconoscimento internazionale per i servizi di cure palliative dell’ISS. San Marino entra per la prima volta nell'European Palliative Care Atlas 2025 dell'OMS. L'analisi del prestigioso “atlante”, condotta tra ottobre 2024 e marzo 2025, evidenzia risultati significativi per il sistema sanitario sammarinese, e in particolare un alto tasso di servizi (pari a 5,90 per 100.000 abitanti, un valore di molto superiore alla media europea). Altro punto di forza, l’integrazione sistemica dei servizi e la capillarità della presenza, ottenuta grazie alla presenza di un team dedicato all’assistenza domiciliare.

Circa 150 i pazienti e le famiglie presi in carico, con una tendenza di continua crescita. Ad oggi, 46 sono seguiti quotidianamente dal gruppo. "L'istituzione dell'Unità di Medicina del Dolore e Cure Palliative nel 2023 - ricorda il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. testimonia la nostra visione strategica". "È mia intenzione continuare su questa strada già avviata con successo - aggiunge il Direttore Generale Claudio Vagnini - per assicurare cure palliative integrate e accessibili a tutti i cittadini".

