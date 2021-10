È Sergio Rabini la scelta del Congresso di Stato come Direttore generale dell'Iss facente funzioni. L'attuale direttore sanitario avrà dunque anche questo incarico ad interim, in attesa della nomina del nuovo Dg che sarà indicato – ha ribadito ieri il segretario Ciavatta – dalla segreteria alla Sanità: “Stiamo verificando le condizioni per provvedere al più presto”.