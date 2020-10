Iss: si entra nella fase 2, maggiore attenzione ma servizi aperti

Nel video l'intervista a Alessandra Bruschi, Direttrice generale dell'Iss

Informazione, trasparenza, attenzione, no all'allarmismo. Sono queste le parole chiave della conferenza stampa dell'Iss. Si è entrati in una fase 2 che significa procedure più stringenti per evitare la trasmissione del contagio e quindi per mantenere attivi tutti i servizi. “Non possiamo permetterci di ridurre attività sanitarie e socio sanitarie. È una fase delicata che va monitorata”, ha dichiarato la direttrice generale dell'Iss, Alessandra Bruschi.





Da questa mattina – ha riferito la dottoressa Stefanelli, Responsabile della Comunicazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale -, sul sito dell'Iss è pubblicato un 'cruscotto' con i report e gli aggiornamenti sulla situazione. Modalità – è stato detto - che risponde all'informazione costante per garantire massima trasparenza.

Rispetto a ieri si contano 6 nuovi casi, di cui uno in una scuola, e 3 guariti. Il totale dei casi da inizio pandemia (780 casi) contiene il numero di non residenti risultati positivi per effetto dello screening nell'aziende. Tre i ricoveri ad oggi, dunque “nessun allarmismo”. “Se l'andamento è sotto controllo – ha sottolineato il Dg dell'Iss – è grazie al contributo di tutti, ma oggi vi chiediamo di aiutarci a proteggervi, soprattutto gli over 60”. Di qui l'importanza della vaccinazione antinfluenzale.

Seguiranno aggiornamenti

