Iss: Si può tornare a far visita ai parenti in Ospedale

Da oggi si possono tornare a visitare i parenti ricoverati in Ospedale, ne dà notizia la Direzione Ospedaliera dell'Istituto di Sicurezza Sociale. Un lento ritorno alla normalità anche per la struttura pesantemente impegnata in questi mesi. La visita è consentita esclusivamente a una persona per degente, in tutti i reparti dell’Ospedale di Stato a eccezione della Terapia Intensiva. Le visite possono essere effettuate dalle 14 alle 15 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni, festivi compresi.

Per accedere alle stanze di degenza, spiega la direzione, è necessario rivolgersi al caposala o suo delegato che fornirà le informazioni sulle modalità di visita in sicurezza.