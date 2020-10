Iss: strumentazioni sempre più all'avanguardia per l'Ospedale

Dopo il recente acquisti di due ecografi di ultima generazione a disposizione delle UOC di Ostetricia e Ginecologia e di 11 defibrillatori per gli ambulatori del Territorio, all’Ospedale di Stato sono già operativi 6 nuovi ventilatori polmonari, un RX portatile e un fibroscopio laringeo. Si tratta, anche in questo caso, di 'veri e propri investimenti in tecnologia - scrive Iss - che consentono di dotare la Terapia Intensiva, la Radiologia e gli ambulatori specialistici di ORL di strumentazione all’avanguardia'.

La spesa per i ventilatori polmonari, supera i 100mila euro, di cui uno frutto di una donazione, che vanno ad aggiungersi a quelli già in uso nel reparto di Terapia Intensiva e Seminitensiva.

L’apparto radiologico portatile consente di effettuare indagini radiografiche direttamente al letto del paziente, evitando spostamenti. Uno strumento del valore di 87mila euro e che sarà prevalentemente utilizzato in ambito chirurgico e ortopedico e che si aggiunge a quello già in dotazione.

L’acquisto più recente, in fase di avviamento proprio in questi giorni, è un fibroscopio flessibile con canale operativo, con annesso il sistema di videoregistrazione, del valore complessivo di oltre 20mila euro. Tale strumento, consente di effettuare anche delle biopsie o delle asportazioni di microformazioni nelle corde vocali; è possibile videoregistrare l’intervento. Un apparato che consentirà di effettuare in Ospedale alcuni interventi mai effettuati prima



