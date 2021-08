ISS: tamponi a 15 euro per i vaccinati Sputnik

ISS: tamponi a 15 euro per i vaccinati Sputnik.

Con l'introduzione del Green Pass in Italia che, al momento, non riconosce la vaccinazione con lo Sputnik, l'ISS di San Marino consente l'esecuzione di tamponi antigenici a prezzo calmierato per chi ha ricevuto il siero russo.

Sarà possibile effettuarli al prezzo di 15 euro, anziché 30 euro. Verranno eseguiti, precisa una nota, dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 13 al livello -4 del parcheggio multipiano (Drive Trough) ed il sabato dalle 9 alle 10 direttamente presso il Laboratorio Analisi ISS.

Le prenotazioni si potranno effettuare presso la segreteria del Laboratorio Analisi al numero 0549 - 994208, lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: