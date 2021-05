Iss, un anno alla direzione per Alessandra Bruschi: "Arrivo dei vaccini l'emozione più grande"

Nel video l'intervista ad Alessandra Bruschi

Alessandra Bruschi traccia un bilancio del primo anno alla guida dell'Iss. Era il 20 maggio 2020 quando si presentava come nuovo direttore generale. Allora i dati del contagio erano in miglioramento. Poi la seconda ondata, lo scorso autunno, e i periodi più difficili da cui si sta uscendo grazie anche ai vaccini. Un primo traguardo raggiunto, dunque, in un periodo dominato dall'incertezza a livello internazionale. Ma oltre al ruolo di manager dell'Istituto, c'è quello di madre. E ora si guarda agli obiettivi futuri, come la riduzione delle liste d'attesa, le cure primarie, sul territorio e il nuovo ospedale.

Sul fronte contagi, 1 nuovo positivo su 69 tamponi. Si tratta di un minore, studente a Rimini. Dato che non preoccupa l'Iss. La situazione è sotto controllo, assicura Bruschi. Restano, quindi, 3 i contagiati su tutto il territorio. Nessuno è ricoverato in ospedale e, per quanto riguarda le vaccinazioni, sono 42.448 le somministrazioni totali di cui 20.936 seconde dosi o dosi uniche. 109 i turisti vaccinati finora.

Nel servizio, l'intervista ad Alessandra Bruschi, direttore generale Iss