ISS, un anno di comunicazione sociale

L'importanza dell'informazione al cittadino per la prevenzione in sanità. L'ISS, insieme alle Associazioni di volontariato, con il supporto delle istituzioni - segreteria alla Sanità e authority sanitaria, ma la stessa OMS – potenzia la comunicazione sociale. 13 immagini per ricordare quanto fatto in termini di campagne di screening e comunicazione al cittadino lungo un anno e per fissare un impegno costante verso gli obiettivi di salute prioritari. Dal 4 febbraio, giornata mondiale contro il cancro, al 1° dicembre, giornata mondiale per la lotta all'AIDS. Passando per la settimana europea delle vaccinazioni, la giornata contro il fumo, l'allattamento al seno, la donazione di sangue, le due grosse campagne contro le neoplasie che nei mesi scorsi hanno visto adesioni importanti del tessuto sociale delle istituzioni, la stessa Reggenza con la campagna contro il tumore al seno #ottobrerosa e tumore alla prostata #movember. 13 manifesti, 13 target e una sensibilizzazione a tutto tondo, tra eventi, convegni, sit-in informativi e sanitari.