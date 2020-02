Iss, un centro antifumo in via sperimentale

Il primo passo verso l'obiettivo di una San Marino senza fumo spetta al personale dell'Istituto per la sicurezza Sociale. Ai mille dipendenti, nello scorso luglio, è stato somministrato un questionario sulle abitudini tabagistiche. Dai 350 che hanno risposto, con una età media di poco più di 45 anni, emerge che il 23,4% è un fumatore, che il 26% dei maschi e il 19% delle femmine è un ex fumatore, e che la maggioranza di loro (54%) vorrebbe iniziare un percorso per smettere di fumare in un centro anti fumo. “L'obiettivo futuro- ha detto il direttore sanitario ISS Mara Morini- è di avviare in via sperimentale un centro antifumo soprattutto per i pazienti affetti da Bronco Pnaumatia Cronica Ostruttiva, ma non solo. Questa indagine è servita anche a questo”.