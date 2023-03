Iss: un distributore automatico di farmaci più comuni in Città

Maggiore sicurezza e funzionalità per le strutture sanitarie in territorio. Sul fronte sicurezza, è stata consegnata la relazione di vulnerabilità sismica, ora al vaglio dei tecnici dell’AASLP. In aggiunta, sono stati presentati i progetti per la sistemazione del deposito dei gas medicali e per la realizzazione di una nuova mensa interna, al servizio degli operatori dell’ISS. A breve l'avvio della ristrutturazione del Centro sanitario di Borgo Maggiore con spostamento dei servizi all’interno di strutture già accreditate. Il Centro sanitario di Murata sarà demolito e ricostruito.

Altro progetto strategico la Colonia di Pinarella di Cervia che andrà ricostruita con spazi più funzionali. La farmacia di Città sarà dotata di un distributore automatico che possa fornire i medicinali di primario uso h24.

Riferiti ai lavori della Commissione sanità, sia Stefano Canti che Roberto Ciavatta hanno apprezzato "l’importante lavoro svolto dal Direttore Generale e tutto l’ISS, l’ampliamento della Telemedicina, per gli ottimi risultati ottenuti attraverso accordi con Enti e strutture internazionali, anche in ambito Universitario per gli studenti Sammarinesi, per l’ottimizzazione anche economica della gestione delle gare d’appalto e per l’acquisto dei macchinari all’avanguardia a disposizione della struttura ISS": promettendo il massimo impegno delle due Segreterie nel dare piena attuazione ai progetti già avviati e in corso.