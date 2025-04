SANITÀ ISS, “Un'ostetrica in famiglia, presentato il progetto BRO (basso rischio ostetrico) Settimana per la salute della donna, evento culmine voluto dall'ISS. Sottolineata l'importanza della integrazione e collaborazione tra servizi ospedalieri e territoriali

Le forme di sostegno, accompagnamento e cura alle future mamme, insieme al personale medico e agli operatori sul campo – la dottoressa Miriam Farinelli, insieme alle ostetriche di Ostetricia e Ginecologia – nelle proposte dell'ISS, dai nuovi corsi pre parto alla presentazione del progetto BRO, basso rischio ostetrico. “È un modo di avvicinare e accompagnare con la competenza e la ritrovata professionalità delle ostetriche – dice il Direttore di Ostetricia e Ginecologia, Antonino Lo Re - le gravidanze che non necessitano di essere seguite necessariamente dallo specialista e riservare solo alle gravidanze che vengono classificate a medio-alto rischio l'intervento dei ginecologi”.

In evidenza, le pratiche per il benessere della donna e della famiglia, in un'ottica di integrazione e collaborazione tra servizi ospedalieri e territoriali, seguendo a domicilio la mamma in quella che viene considerata una delle fasi più delicate, del puerperio e dell'allattamento: “Il progetto prevede la possibilità, sempre su scelta della donna, che l'ostetrica la raggiunga al proprio domicilio, quindi nel proprio habitat, in grado così di poterla assecondare, accompagnare, rassicurare e intercettare eventuali disagi che in questo periodo sono abbastanza frequenti; disagi soprattutto di tipo psico emotivo. È un modo per essere più vicini alla popolazione ostetrica”.

Nel video, l'intervista a Antonino Lo Re – Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: