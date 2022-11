Istanbul, cordoglio ambasciatore di San Marino 'Prevalgano ragionevolezza e pacifico confronto'

L'ambasciatore della Repubblica di San Marino in Turchia Giorgio Girelli, appreso dell'attentato ad Istanbul, ha inviato un messaggio all'ambasciatore di Turchia a Roma e San Marino Ömer Gücük dichiarandosi "profondamente costernato per il vile attentato perpetrato nel quartiere Taksim di Istanbul". Girelli ha espresso "intenso cordoglio per le vittime e solidale vicinanza al popolo ed al governo della Repubblica di Turchia". Ha quindi auspicato che i responsabili della tragedia siano puniti e che "la ragionevolezza ed il pacifico confronto prevalgano quali mezzi atti a conseguire la soluzione dei conflitti, che non vengono spenti, ma accentuati da inutili e sciagurate stragi. Il percorso culturale e mentale sperato è certamente arduo - conclude Girelli - ma non bisogna desistere dall'incoraggiarlo affinché trovino spazio pacifica convivenza e solidarietà".

