SALUTE Istanti preziosi per salvare una vita: dal Cemec il Corso di primo soccorso pediatrico

Tecniche e conoscenze che possono fare la differenza in caso di emergenza: sono gli insegnamenti del Corso di primo soccorso pediatrico organizzato all'Ospedale di Stato dal Cemec San Marino, con il contributo dell'azienda Erbavita. In cattedra la dottoressa Elisa Giacomoni che ha illustrato a 13 colleghi i migliori comportamenti da adottare in queste situazioni. Non solo medici, perché il Cemec offre corsi ad hoc anche per genitori e insegnanti, perché in questi casi il fattore tempo è fondamentale.

Nel servizio l'intervista a Elisa Giacomoni - pediatra

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: