Istanze d'arengo: la lettura integrale della presentazione

La lettura delle Istanze d'Arengo

4 aprile 2021: giornata di festa per la Pasqua e a San Marino anche la presentazione delle istanze d'Arengo. A Palazzo Pubblico, in mattinata, la lettura del Segretario agli Interni Elena Tonnini alla presenza dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, come consuetudine nella prima domenica successiva all'insediamento dei capi di stato.

Per un problema tecnico la cerimonia non era stata trasmessa in streaming oggi alle ore 12. La riproponiamo integralmente sul nostro sito. La lettura delle istanze sarà trasmessa anche in radio dalle ore 15,00 di oggi su Radio Classic 103.2.

Leggi le istanze d'Arengo presentate