Istanze d'arengo: tra le 18 presentate due a tema previdenziale

Sono 18 le istanze d'arengo presentate ieri ai nuovi Capi di Stato Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini tra queste due sono a tema previdenziale. Nella prima si chiede di tutelare le carriere lavorative lunghe. L'istanza nello specifico chiede che, visti i tanti lavoratori che al 60° anno di età possono conteggiare anche fino a 46 anni di anzianità contributiva, gli anni eccedenti i 40 di contributi possano, a richiesta, essere convertiti in età anagrafica, nella misura di 1 a 2, ad esempio ogni anno contributivo possa valere sei mesi di età anagrafica.

L'altra richiesta ai Capitani Reggenti, sempre in ambito previdenziale, riguarda i bonus di anni figurativi di lavoro legato alla maternità. L'istanza auspica che a tutte le donne venga riconosciuto un anno figurativo per ogni figlio avuto ai meri fini necessari per il raggiungimento della pensione di anzianità, equiparando questi agli anni di contribuzione utili maturati. Questi periodi di bonus, finalizzati all'agevolare le donne ai fini del raggiungimento della pensione per anzianità, spiega l'istanza, dovranno esser sempre conteggiabili tanto per coloro che durante la maternità vissuta fossero non occupate, quanto per le donne occupate in detto periodo.