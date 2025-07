Istanze sulla caccia, la Federazione: "Gestione del cinghiale è irrimediabilmente compromessa"

La Federazione Sammarinese della Caccia interviene dopo il recente dibattito in Consiglio Grande e Generale sul tema.

Pur rispettando l'esito delle votazioni, la Federazione Sammarinese della Caccia dichiara di non condividere quanto emerso in Consiglio Grande e Generale sul tema, in particolare quella che vieta la braccata al cinghiale, invocando motivazioni "tecniche e scientifiche" a fronte di un dibattito che auspica diventi "non meramente ideologico ed emotivo".

La Federazione definisce la gestione del cinghiale "argomento estremamente complesso e tecnico". Ricorda che il Decreto Delegato 18 ottobre 2021 n. 179 aveva "regolato, con valutazioni ponderate e scientifiche, la corretta gestione faunistica e venatoria del cinghiale". La braccata, praticata da decenni, era considerata "tipologia di caccia fondamentale" per mantenere la specie compatibile con la salvaguardia delle colture agricole, della fauna e delle attività umane, oltre che per prevenire epidemie come la peste suina africana. A seguito del divieto, la Federazione avverte che la gestione del cinghiale è "irrimediabilmente compromessa", con impatti negativi su "colture agricole, fauna, circolazione stradale e sanitari".

Riguardo la discussione sulla propria sede e i funzionari Pa distaccati, la Federazione sottolinea il "carattere pubblicistico di attività amministrative e burocratiche" svolte qui, come il rilascio di licenze e tesserini venatori, un servizio simile a quello offerto dagli uffici comunali e regionali in Italia.

L'istanza relativa ai problemi con i territori limitrofi sul pagamento della tassa regionale da parte dei cacciatori sammarinesi è stata rigettata poiché "già affrontata dalle Istituzioni ed in via di risoluzione". La Federazione attende comunicazioni ufficiali per informare i propri iscritti. In chiusura, nell'interesse dei propri membri, la Federazione "auspica in futuro un confronto in materia, anche politico, incentrato su argomentazioni oggettive, tecniche e scientifiche e non meramente ideologico ed emotivo sulla base di singoli episodi".