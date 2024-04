Istituita l’Unione delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile e dei gruppi dei Castelli

Nasce l’Unione delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile e dei gruppi dei Castelli. Riunito ieri il Coordinamento per la Protezione Civile, alla presenza del Segretario per il Territorio, Stefano Canti, che ne è anche Presidente; e dei Segretari agli Interni, Gian Nicola Berti e alla Sanità, Mariella Mularoni. Presenti anche il Capo della Protezione Civile, Pietro Falcioni, e la Vice Valentina Ugolini insieme al Direttore dell’Azienda lavori Pubblici, Giuliana Barulli. L’istituzione dell’Unione delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei Gruppi dei Castelli è considerata un passaggio fondamentale per identificare correttamente la struttura che conta più di 180 volontari di Protezione Civile.

