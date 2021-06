Istituti culturali: bando di selezione per 5 giovani alle dipendenze Pa

E' in scadenza il bando pubblico di selezione n.1/2021/LTS per la selezione di 5 studenti a prestazioni lavorative alle dipendenze dell'Amministrazione della durata di 3 mesi da impiegare a supporto delle attività della Biennale dei Giovani Artisti d'Europa e del Mediterraneo nonché per eventuali ulteriori attività di supporto presso il settore Musei e Monumenti dell'UO Istituti Culturali.

Vai al bando



File allegati 60ccbf7e702c4221570176.pdf

