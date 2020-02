Istituti culturali: rinviato lo spettacolo "Le parole che fanno male"

Gli Istituti Culturali comunicano che lo spettacolo “Le parole che fanno male” di Simona Meriggi, selezionato attraverso il bando per la Rassegna “In scena a Km0”, previsto per venerdì 28 febbraio, per effetto dell’Ordinanza n.2 /2020 che prevede la chiusura dei luoghi di aggregazione, viene rinviato in data da definirsi. Coloro che avessero già acquistato i biglietti - scrivono - sono pregati di attendere nuove comunicazioni nelle quali sarà indicata la nuova data e le modalità per eventuali rimborsi.



