Istituto di Sicurezza Sociale sempre più 'rosa': 7 dipendenti su dieci sono donne.

L'iss sempre più a vocazione femminile, stando ai dati aggiornati al 31 dicembre 2024: su un totale di 1200 dipendenti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), 886 sono donne, distribuite tra professioni sanitarie e amministrative. Di queste, 16 ricoprono incarichi di responsabilità, un chiaro segnale dell’emergere di una presenza femminile sempre più qualificata nei ruoli gestionali e decisionali.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'ONU ha ribadito il proprio messaggio di supporto ai diritti e all’empowerment femminile, sottolineando l’importanza di azioni concrete a favore dell'uguaglianza di genere. L'ISS ha da tempo posto grande attenzione alla salute delle donne, sia come pazienti che come professioniste, facendo propria la raccomandazione dell'ONU come priorità. L’Istituto continua infatti a investire in percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e sostegno specifici per il pubblico femminile.

Inoltre, sono attivi screening mirati, supporto alle vittime di violenza e attività di sensibilizzazione su tematiche femminili, con l'obiettivo di costruire una sanità inclusiva e di genere.

A conferma di questo impegno, l'ISS ha ottenuto per il secondo anno consecutivo due “bollini rosa” dalla Fondazione Onda, che premia le strutture sanitarie che si distinguono per l’attenzione alla salute della donna e alla medicina di genere.

“Questo è un segnale forte del valore fondamentale dell’apporto femminile nella sanità - commenta il Segretario di Stato Mariella Mularoni - e nel tessuto sociale della Repubblica di San Marino. Continueremo a lavorare per offrire alle donne migliori condizioni di crescita professionale e umana”.

Per il Direttore Generale Francesco Bevere, la parità di genere non è solo nell'ambito lavorativo, ma anche nei servizi erogati, citando l'istituzione del “Centro per lo studio e il trattamento delle patologie uro-genitali femminili”, una struttura di alta specializzazione che rappresenta un’eccellenza nelle cure avanzate. "Il nostro impegno rimane quello di garantire l’attenzione massima verso le donne in ogni fase della loro vita", ha concluso Bevere.









