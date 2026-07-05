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Istituto Musicale, DML: "Necessario proseguire nel percorso di rafforzamento"

Sostenere l'Istituto Musicale Sammarinese, scrive in una nota Domani Motus Liberi, non è soltanto un investimento nella cultura, ma una scelta politica lungimirante.

di Giacomo Barducci
5 lug 2026
Istituto Musicale, DML: "Necessario proseguire nel percorso di rafforzamento"

Domani Motus Liberi guarda all'Istituto Musicale Sammarinese, in particolare all'operatività futura. "Ci sono istituzioni che raccontano la storia e l'identità di un Paese e l'Istituto Musicale Sammarinese è una di queste - scrive DML - da decenni accompagna la crescita di intere generazioni di sammarinesi e di tanti giovani provenienti anche dai territori vicini. La sua attività genera benefici che ricadono sull'intera comunità, poiché investire nella musica significa investire nell'educazione, nella socialità, nell'inclusione e nella crescita dei nostri giovani".

Nonostante le criticità che ne limitano il pieno sviluppo, spiega DML, l’Istituto continua a crescere: "Aumentano gli iscritti, si ampliano i progetti proposti e si rafforza il suo ruolo di punto di riferimento per le famiglie e per i giovani. Un segnale concreto della qualità del lavoro svolto e della vitalità di una realtà che, se messa nelle condizioni di operare a pieno regime, potrebbe esprimere un potenziale ancora maggiore. Per questo motivo, riteniamo necessario proseguire con convinzione nel percorso di rafforzamento dell'Istituto, garantendogli innanzitutto una sede pienamente funzionale e adeguata alle sue esigenze. Inoltre, è indispensabile investire nel potenziamento della struttura amministrativa e nell’aggiornamento dell'inquadramento del personale docente, affinché l’organizzazione dell’Istituto sia coerente ed in linea con l'evoluzione del sistema formativo musicale e possa rispondere con efficacia alle sfide future".




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