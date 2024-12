IMS Istituto Musicale Sammarinese: docenti in allarme per il futuro della scuola "L' auspicio - afferma il presidente Giacomo Volpinari - è che questo blocco sia solo temporaneo e si possa risolvere in breve tempo, perché veramente l'Istituto ha bisogno di questo decreto".

È un mix di amarezza e preoccupazione quella espressa del personale docente dell'Istituto Musicale Sammarinese causata dalla mancata ratifica del Decreto Delegato 150/2024, che avrebbe introdotto una riforma attesa da anni. La legge istitutiva dell'IMS risale al 1994 e risulta, si legge nella nota dei docenti, profondamente inadeguata per il corretto funzionamento, la gestione e la crescita dell'Istituto che oggi conta oltre 500 iscritti e numerosi progetti sul territorio.

Il decreto, sostenuto dal Presidente Giacomo Volpinari e frutto di un lungo confronto tra tecnici e istituzioni, è stato ritirato all’ultimo giorno utile, lasciando l’IMS in una situazione di grande incertezza. I docenti temono gravi ripercussioni sulla gestione e sulle attività, sottolineando l'importanza della riconferma di Volpinari, considerato figura chiave per il futuro della scuola.

"Non posso che essere contento di quello che è stato scritto nei miei confronti - afferma Volpinari - è un lavoro che portiamo avanti da tre anni, con il collegio docenti e le istituzioni, quindi auspicio che questo blocco sia solo temporaneo e si possa risolvere in breve tempo, perché veramente l'Istituto ha bisogno di questo decreto".



L'IMS opera sul territorio con decine di progetti in collaborazione con tutti gli ordini scolastici, l'ISS ed altri enti. In assenza di questo nuovo inquadramento normativo, spiegano, la gestione dell'istituto rischia di essere fortemente compromessa. L’appello, concludono i docenti, è rivolto alle istituzioni affinché intervengano con urgenza per sbloccare una situazione definita "insostenibile".

"Abbiamo cercato di anticipare il decreto, cercando di crescere nelle attività, nell'auspicio appunto del lavoro che è stato fatto, che avrebbero avuto delle gambe anche giuridiche forti per poter diventare strutturali - aggiunge Volpinari - è quindi importante che questo testo venga portato avanti, adeguato alle realtà dell'Istituto".

